Курганского чиновника привлекли к ответственности за «экономию» на детях

В ходе проведения Всероссийского дня приема предпринимателей в прокуратуру Белозерского района обратился индивидуальный предприниматель. В своем обращении представитель бизнеса указал на наличие перед ним задолженности за поставленные продукты питания для детей детского лагеря им. А. Рогачева в сумме свыше 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба курганской прокуратуры, проведенной проверкой было установлено, что летом 2017 года между предпринимателем и муниципальным казенным учреждение «Детский оздоровительный лагерь им А. Рогачева» заключены договоры на поставку продуктов питания. В нарушение требований федерального законодательства оплата поставленных продуктов питания МКУ «ДОЛ им. А. Рогачева» в установленные сроки не произведена.

Учитывая, что МКУ «ДОЛ им. А. Рогачева» не располагало собственными средствами, достаточными для погашения долга, прокуратурой района в адрес Главы Белозерского района внесено представление, в котором потребовано устранить нарушения прав хозяйствующего субъекта и привлечь виновных к ответственности.

По результатам его рассмотрения заместитель главы района привлечен к дисциплинарной ответственности. В настоящее время задолженность полностью погашена.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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