В Зауралье прошел регионально-международный чемпионат профмастерства WorldSkills Russia

В Зауралье завершился третий региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с международным участием. Победителей и призеров торжественно наградили 16 февраля. Церемония закрытия конкурса прошла в Курганском областном театре драмы.

По данным пресс-служба курганского губернатора, сто пятьдесят четыре конкурсанта из девяти субъектов России и Республики Казахстан соревновались в 24 компетенциях, в том числе – «Облицовка плиткой», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Веб-дизайн», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Студенты боролись за победу в 21 компетенции, школьники – в трех. Выступления оценивали более двухсот экспертов WorldSkills Russia не только из Курганской области, но и других субъектов РФ.

Соревнования прошли в одном из торгово-развлекательных центров и на базе профорганизаций Кургана и Шадринска при поддержке предприятий региона. В рамках деловой программы представители органов власти, образовательных организаций и промышленники обсудили вопросы развития профессиональной подготовки и движения WorldSkills. В ходе церемонии закрытия Эдуард Абрамов вручил постоянным партнерам мероприятия – представителям ЗАО «Курганстальмост» и ООО «ВМ-Инвест» Благодарности Генерального директора Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Помимо грамот и медалей, наград от партнеров чемпионата, участники церемонии закрытия получили в подарок лазерное шоу и выступления творческих коллективов.

Победа в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) дает возможность молодым зауральцам принять участие в отборочных этапах Национального чемпионата WorldSkills Russia.

Для справки: WorldSkills – это международное движение, основная цель которого – популяризация рабочих профессий через конкурсы профессионального мастерства среди студентов и школьников. Россия присоединилась к движению в 2012 году при поддержке Президента РФ.

Областные чемпионаты профессионального мастерства в Зауралье ежегодно проходят при поддержке Правительства региона. Их победители получают право участвовать в национальных чемпионатах WorldSkills Russia. В частности, в 2016 году зауральские студенты в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» завоевали золотую медаль в компетенции «кузовной ремонт» и две бронзовые – в компетенции «геодезия». В 2017 году зауральцы выиграли бронзовую медаль в компетенции «электромонтаж». На мировом чемпионате прошлого года два студента из Курганской области представляли свою страну в компетенциях «кузовной ремонт», а также «ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Четыре зауральца входят в расширенный состав Национальной сборной.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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