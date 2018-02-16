Учительница русского языка из курганского колледжа потребовала у студентов в качестве взятки купить ей куклу

Заместителем прокурора города Кургана утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего преподавателя русского языка и литературы. Она обвиняется в совершении 82 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и 48 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По информации пресс-службы курганской прокуратуры, в ходе предварительного расследования установлено, что работая преподавателем «Русского языка» и «Литературы» в колледже г. Кургана, являясь должностным лицом, в декабре 2016 года сообщила старосте одной из групп о том, что студенты могут успешно, без реальной проверки знаний сдать контрольную по предмету «Литература». Для этого необходимо приобрести игрушку – куклу, собрав со студентов группы денежные средства в сумме 200 рублей с каждого.

Ряд студентов согласились, собрали денежные средства в сумме 3 400 рублей, приобрели и передали в качестве взятки игрушку – куклу, а также список сдавших денежные средства студентов. После чего она внесла в учебный журнал текущей успеваемости группы сведения о прохождении данными студентами контрольной без фактической сдачи и проверки знаний.

В феврале 2017 года женщина вновь организовала сбор денежных средств за прохождение контрольной по «Литературе», однако, в данном случае необходимо было передать взятку уже в виде денежных средств (300 рублей с каждого студента).

В июне того же года студенты сдавали по 300 рублей за прохождение зачета по «Литературе», а после и экзамена по «Русскому языку». Заведомо ложные сведения о прохождении зачета и экзамена она вносила в официальный документ – зачетную книжку студента, что квалифицированно органом предварительного расследования как служебный подлог.

Всего таким способом ею было получено около 20 тысяч рублей. При допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой вину в совершенных преступлениях не признала. В случае признания ее судом виновной, ей грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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