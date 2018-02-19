В рамках просветительской программы «Культ безопасности» зауральские спасатели презентовали проект «Один дома». Проект призван проинформировать родителей и их детей о правилах безопасности, когда ребенок остается дома без присмотра взрослых.

Как сообщает пресс-служба курганского МЧС, оставшись один в квартире, ребёнок должен знать, что дверь всегда нужно закрывать не только на замок, но и на задвижку или цепочку. Как и на улице с незнакомцем, ребёнок не должен вступать в разговоры с кем-то через дверь. В ответ на просьбы открыть, дать стакан воды, помочь соседу, проверить свет и на все остальные предложения ребёнок должен уверенно отвечать: «Сейчас я позвоню соседу, он выйдет и поможет вам» или «Сейчас я позвоню в полицию, они приедут и всё решат». Ребёнок должен понимать, что ни под каким предлогом он не должен выходить из квартиры.

В мобильном телефоне ребёнка, а также около квартирного телефона должны быть номера телефонов соседей, рабочие телефоны родителей и других близких родственников, телефоны ближайшего отделения полиции и экстренных служб – 101, 102, 103. Опыт показывает, что в напряжённой обстановке даже взрослые не всегда могут вспомнить эти номера.

Для вызова полиции или пожарных, надо знать свой адрес. Разучить его с ребёнком надо сразу, как только малыш научится говорить, одновременно со своим именем, фамилией и телефоном родителей.

Воспитание иммунитета личной безопасности у ребёнка должно идти с чувством меры. Если ребёнка запугать агрессивным миром, то он разучится рисковать, а в некоторых ситуациях риск – важнейшая часть самозащиты. Учёба пройдет впустую, если не учитывать особенностей детской психики, которая противится формулам «запрещено», «нельзя», «ты обязан». Скажите ребёнку: «Давай учиться вместе, я хочу быть спокойным за тебя», советуют спасатели.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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