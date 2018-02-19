В пьяном угаре зауралец забил до смерти жену и 5-летнего ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области 42-летний мужчина обвиняется в совершении убийства своей супруги и ее 5-летнего ребенка, т.е. совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего лица».

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СК, по данным следствия, днем 17 февраля текущего года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в своем доме, расположенном в п. Увал, в ходе возникшей бытовой ссоры избил свою супругу, а в последствии нанес повреждения ее 5-летнему ребенку. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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