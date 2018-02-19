За поджог дома и угрозы в адрес бабушки житель Кургана получил 3 года строгого режима

На основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба).

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, судом установлено, что молодой человек, проживал совместно со своей бабушкой Е. 1942 года рождения. В июле 2017 года на почве злоупотребления спиртным между ними возник конфликт, в результате которого он взял в руки нож и, держа его у головы потерпевшей, высказал в ее адрес угрозу убийством.

После чего, обмотав полотенцем газовый шланг, ведущий от баллона к газовой плите, поджег его. В результате умышленных действий дом и находящееся в нем имущество было уничтожено, а пенсионерке был причинен материальный ущерб в сумме более 400 000 рублей.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.

Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии строгого режима, в счет возмещения материального вреда с него взыскано 438 300 рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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