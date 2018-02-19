На территории Зауралья расположен 1 процент культурного наследия России

На территории Курганской области расположен примерно 1% от общего числа объектов культурного наследия, находящихся в Российской Федерации.

По информации пресс-службы главы Зауралья, исполнение поручения президента России об обеспечении полноты и достоверности учета объектов культурного наследия обсудили сегодня, 19 февраля, на совещании в правительстве области, которое провел губернатор Алексей Кокорин.

Государственная информационная система – единый реестр объектов культурного наследия – был введен в декабре 2014 года. Согласно поручению Президента, внести данные обо всех объектах культурного наследия, организовать их государственный учет и завершить регистрацию в реестре необходимо было до 1 января 2018 года. Сегодня в нем зарегистрированы 1142 зауральских объекта. Значительный объем работы был проведен с 2015 по 2017 годы с памятниками археологии – были определены их координаты, ориентировка на местности, проведена фотофиксация.

Как отметил Сергей Севостьянов, 727 объектов относятся к федеральному значению, 415 – к региональному. Это памятники археологического наследия, здания и сооружения, захоронения, представляющие историческую и культурную ценность. По оценке специалистов, включение объектов культурного наследия в единый реестр позволит повысить эффективность работы в этой сфере, будет способствовать их охране и популяризации. На сайте Министерства культуры РФ идет формирование «Яндекс.Карт," благодаря которым можно найти информацию о курганских памятниках. Аналогичный сервис создан и на сайте Правительства области.

Подводя итог, Алексей Кокорин подчеркнул: «Нужно продолжать работу по актуализации реестра объектов культурного наследия и определении границ охранных зон. Всяческое содействие должны оказывать и органы местного самоуправления, в том числе и в охране этих объектов. Важно не только включить в реестр и определить границы. Обеспечить сохранность – это наша с вами общая задача».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 19.02.18

За поджог дома и угрозы в адрес бабушки житель Кургана получил 3 года строгого режима. / В пьяном угаре зауралец забил до смерти жену и 5-летнего ребенка. / Зауральские спасатели презентовали проект «Один дома». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»