В огне погибли два курганских пенсионера

18 февраля 2018 года в вечернее время произошло возгорание в одном из домов в селе Окуневское Каргапольского района. После тушения пожара без признаков насильственной смерти обнаружены тела хозяина дома, 1957 г.р., и его знакомого, 1955 г.р.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователем СКР по Курганской области проведен осмотр места происшествия, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза; судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, опрошены очевидцы, а также проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

Предварительно, причиной смерти погибших является отравление угарным газом. Одна из наиболее вероятных причин произошедшего возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. По результатам доследственной проверки следственными органами СКР по Курганской области будет принято законное решение.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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