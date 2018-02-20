Сельским педагогам Зауралья на 20 процентов увеличат компенсации расходов на ЖКХ

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поставил департаменту образования и науки задачу – на 20 процентов увеличить размер ежемесячной компенсации расходов за коммунальные услуги педагогам, проживающим в сельской местности, со второго квартала этого года.

По информации пресс-службы главы Зауралья, для исполнения поручения губернатора в ведомстве подготовлен законопроект о внесении изменений в закон Курганской области, предусматривающий выплату учителям компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения.

Отметим, что в настоящее время размер ежемесячной компенсации на одного получателя составляет 1200 рублей. После принятия изменений в закон она составит 1440 рублей.

Добавим, что изменения в закон вносятся в целях совершенствования социальных льгот и гарантий педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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