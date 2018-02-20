Народные дружинники Кургана вышли на борьбу с нарушителями правил парковки

По инициативе председателя общественного совета при УМВД России по Курганской области Сергея Реутова члены добровольной народной дружины «Студент» города Кургана оказывают содействие в выявлении нарушений парковки транспортных средств на газонах, у подъездов жилых домов, а так же на детских и хозяйственных площадках.

По данным пресс-службы курганского УМВД, так накануне во время рейда членами ДНД с помощью средств фото-видеофиксации было выявлено 23 нарушения.

В настоящее время ведется работа по установлению владельцев транспортных средств и привлечению их к административной ответственности в соответствии со ст. 6 Закона Курганской области № 25 от 20.11.1995 г. «Об административных правонарушениях на территории Курганской области».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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