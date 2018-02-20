Дороги Зауралья стали безопаснее

В прошлом году в области на 2,5 процентов снизилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Принятие мер, направленных на снижение аварий на дорогах и гибели в них людей, стало главной темой заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба главы региона, совещание провел первый заместитель губернатора области Виктор Сухнев сегодня, 20 февраля.

В своем выступлении, Виктор Сухнев подчеркнул: «Основные задачи, которые стояли перед органами власти в прошлом году, выполнены. Снизилось количество ДТП, и самое главное – число погибших. Если проводить работу организованно, то будет и результат – сохранение жизней детей и взрослых».

Заслушав доклад начальника регионального Управления ГИБДД УМВД России Михаила Чебыкина, участники заседания рассмотрели результаты работы различных ведомств в этом направлении за прошлый год. Так, в области повысилась безопасность движения на дорогах регионального значения, на 8,3 процента уменьшилось число происшествий из-за плохого состояния улиц и дорог. Сократилось количество аварий по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, на 18 процентов уменьшилось число погибших в этих ДТП. Снизилось число аварий и пострадавших в них детей (в прошлом году меньше на 7,9 процента по сравнению с 2016 годом).

Однако вместе с положительной динамикой в ходе заседания были озвучены и проблемные моменты. Один из них – аварийность на пассажирском транспорте. В связи с этим комиссией будут разработаны меры, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий при пассажирских перевозках.

На заседании также рассматривался вопрос по обеспечению сохранности автодорог регионального и межмуниципального значения в период весеннего паводка, взаимодействии служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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