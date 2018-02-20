Курганские спасатели учат школьников правилам поведения в воде

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России в рамках Года культуры безопасности жизнедеятельности, объявленном в министерстве в 2018 году, активно обучают курганских школьников основным навыкам и действиям в экстремальных ситуациях: формируют необходимый запас жизненно важных знаний о том, как правильно оценивать степень опасности и как грамотно применять полученные знания на практике.

Как сообщает пресс-служба курганского МЧС, площадкой для очередного мастер-класса для учащихся коррекционной школы № 60 стал один из курганских бассейнов. Сотрудники ГИМС рассказали юным пловцам об основных правилах поведения в воде и продемонстрировали, как правильно пользоваться спасательными средствами (кругом, веревкой и жилетом), как оказывать помощь утопающему и какие методы самоспасания существуют.

Чтобы разогреть мышцы ног и рук, ребята вместе с инспектором ГИМС провели разминку, а после этого приступили к упражнению на правильное дыхание, которое позволяет не только быстро плавать, но и долго не уставать. Школьникам на практике показали, как правильно надевать спасательный жилет, узнали, для чего на нем имеется свисток, компас и светоотражающие элементы, а также как пользоваться спасательным кругом.

Также инспекторы разъяснили, что делать и как действовать в воде, если вдруг при плавании наступила усталость или судорогой свело ногу или руку: «К примеру, если в воде стало сводить руку – надо сжать ее в кулак, согнуть в локте, прижать к телу и резко распрямить; если ногу – то надо постараться потянуть ее за стопу». Все это ребята попытались проделать в бассейне. Такие уроки на воде они точно не забудут и в нештатной ситуации будут знать, как правильно себя вести.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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