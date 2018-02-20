Почти 10 тысяч жителей Зауралья сдали нормы ГТО

В прошлом году 9 тысяч 275 зауральцев выполнили нормы Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» на знак отличия, в том числе 2801 человек – на золотой, 3822 – на серебряный, 2652 – на бронзовый.

Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, итоги объявленного губернатором Алексеем Кокориным в 2017 году года ГТО подвели на заседании коллегии Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 20 февраля. Участие в ней приняли заместитель Губернатора по социальной политике Александр Карпов, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев, заместители глав районов и городов по социальным вопросам, руководители спортивных учреждений региона.

По данным министерства спорта РФ, Курганская область заняла 8-е место из 85 регионов страны в рейтинге по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» в 2014-2017 годах. В 2017 году на портале АИС «ГТО» зарегистрировались 60 тысяч 646 зауральцев. Начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев отметил, что популяризации комплекса способствовало проведение массовых мероприятий, таких, как муниципальные и региональные летний и зимний фестивали ГТО, участие представителей региона в соревнованиях всероссийского уровня. В большинстве муниципальных образований работа по внедрению комплекса ГТО ведется на достойном уровне. В первой тройке районов-лидеров – Звериноголовский, Варгашинский и Макушинский. Однако есть и отстающие муниципалитеты.

Замгубернатора по социальной политике подчеркнул: «Наш регион занимает хорошую позицию в общероссийском рейтинге. В текущем году нам необходимо продолжить работу по развитию массового спорта в рамках комплекса ГТО. По итогам составленных рейтингов у нас есть вопросы к заместителям глав Каргапольского, Далматовского и Юргамышского районов. Я прошу принять меры по созданию в этих районах достойных условий для выполнения комплекса ГТО, повышения эффективности деятельности муниципальных центров тестирования. Управление по физической культуре прошу взять это под свой контроль».

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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