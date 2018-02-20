Чтобы не отдавать кредиты банку курганец инсценировал собственную смерть

Прокуратура Кетовского района взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту покушения на мошенничество в сфере страхования, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, в апреле 2017 года в ОМВД России по Кетовскому району поступило сообщение о безвестном исчезновении 47-летнего жителя с. Колесниково Кетовского района. Со слов его гражданской жены, 27.04.2017 он ушел на рыбалку на реку Тобол, взяв с собой рыбацкие принадлежности, лодку и теплые вещи, после чего домой не вернулся.

29.04.2017 в ходе поисковых мероприятий с привлечением сотрудников поисково-спасательной службы МЧС России вниз по течению реки Тобол были обнаружены куртка, шапка, удочка и насос, принадлежавшие пропавшему.

После этого в период с апреля 2017 года по февраль 2018 года сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Кетовскому району осуществлялись оперативно-разыскные мероприятия.

В это время родственники разыскиваемого обратились в суд для признания его умершим и получили 30.11.2017 решение Красногорского районного суда г. Каменск-Уральский Свердловской области, где проживает его несовершеннолетняя дочь, а также свидетельство о его смерти.

Кроме того, гражданская жена пропавшего неоднократно обращалась с жалобами в прокуратуру района, полицию и Следственный комитет по факту непринятия сотрудниками уголовного розыска должных мер к розыску и требовала возбудить уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что у пропавшего имеются неисполненные кредитные обязательства перед банковскими учреждениями Кургана на общую сумму более 2 млн рублей. В связи с этим и рядом других факторов, у правоохранителей появились достаточные основания предполагать, что исчезновение было инсценировкой.

Кроме того, жизнь и здоровье на тот момент признанного умершим гражданина были застрахованы в ПАО СК «Росгосстрах», и в случае наступления страхового случая – смерти застрахованного лица – подлежала выплата страховой выплаты его родственникам в размере 1 млн 692 тыс. рублей.

Предположения подтвердились, 01.02.2018 гражданин, инициировавший свою смерть был обнаружен живым и невредимым в с. Лесниково Кетовского района около дома своей гражданской жены, при этом его жизни и здоровью ничего не угрожало.

В настоящее время следственными органами с согласия прокуратуры района в отношении злоумышленника и его помощницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество в сфере страхования в крупном размере». Ход расследования по уголовному делу находится на контроле прокуратуры района.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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