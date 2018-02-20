Уровень смертности от туберкулеза в Зауралье снизился на 24 процента

В 2017 году в Зауралье уровень смертности от туберкулеза снизился на 24% по сравнению с 2016 годом. Такую информацию главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Юлиана Просвирнина озвучила на заседании штаба по борьбе с туберкулезом на территории Курганской области.

Как сообщает пресс-служба главы области, заседание провел замгубернатора по социальной политике Александр Карпов 19 февраля.

«Показатель «дорожной карты» по снижению смертности от туберкулеза выполнен. Мы сохранили 31 жизнь. Эффективность лечения больных туберкулезом на достаточно хорошем уровне», – отметила Юлиана Просвирнина.

Уровень заболеваемости в регионе по итогам прошлого года снизился на 12,4%. Кроме того, увеличилась доля пациентов, у которых болезнь была выявлена на ранней стадии. Обследование прошел 81% населения Зауралья.

Александр Карпов подчеркнул, что, несмотря на позитивные результаты 2017 года, успокаиваться не стоит, необходимо продолжить напряженную работу в этом году во всех муниципальных образованиях региона.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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