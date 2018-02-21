Зауральские силовики определили приоритеты на 2018 год

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области накануне состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления, на котором обсуждены итоги работы в 2017 году и определены приоритеты на год текущий.

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, в заседании коллегии приняли участие первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев, прокурор Курганской области Игорь Ткачёв, начальник УФСБ России по Курганской области Дмитрий Сивак, начальник УМВД России по Курганской области Олег Ильиных.

В прошедшем году следственным управлением принимались меры по улучшению качества предварительного расследования, повышению эффективности процессуального контроля, недопущению фактов нарушения конституционных прав граждан.

Особое внимание уделялось профилактике преступлений, совершенных в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в детских домах, школах-интернатах и замещающих семьях

В результате принятых мер достигнуты положительные результаты. В 2017 году окончено производством 944 уголовных дела, в рамках которых расследовано 1 390 эпизодов преступной деятельности. При этом, прокурору с обвинительным заключением и постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено 810 уголовных дел.

В числе расследованных следователями следственного управления преступлений 87 убийств, 27 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 118 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В суд для рассмотрения по существу направлено 100 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, 44 – коррупционной направленности, а также 5 – налоговой. В ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел возмещено ущерба на сумму свыше 74 миллионов рублей.

Особое внимание следственным управлением уделялось профилактике преступлений. В целях устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, представления в порядке ч.2 ст.158 УПК РФ внесены по 885 уголовным делам, по результатам рассмотрения 831 акта реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 350 лиц.

Приоритетными направлениями деятельности в 2018 году обозначены: повышение качества предварительного расследования, совершенствование взаимодействия с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами по выявлению и расследованию коррупционных и налоговых преступлений, осуществление упреждающего процессуального контроля за законностью процессуальных решений по результатам расследования уголовных дел и проведением доследственных проверок, повышение результативности работы по возмещению ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.

В процессе конструктивного обсуждения выработан комплекс мероприятий, направленный на повышение эффективности деятельности следственного управления, в том числе повышение качества и результативности следственной работы и процессуального контроля.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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