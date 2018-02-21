За умышленный поджог соседского сена зауралец может получить 5 лет зоны

Накануне около полуночи в дежурную часть ОМВД России по Кетовскому району поступило сообщение о факте возгорания сена в селе Митино, сообщает пресс-служба курганского УМВД.

По данным ведомства, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В эту же ночь полицейские установили личность подозреваемого. Злоумышленник был задержан и доставлен в полицию.

Следствием установлено, что 47-летний неработающий местный житель из личных неприязненных отношений после ссоры с 58-летней соседкой совершил поджог принадлежащего ей имущества. В результате поджога огнем уничтожено 11 тюков сена на общую сумму около 13 тысяч рублей.

По данному факту в ОМВД России по Кетовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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