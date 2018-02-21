Более 200 тысяч жителей Зауралья получили соцподдержку

Более 200 тысяч жителей Курганской области по итогам 2017 годы стали получателями мер социальной поддержки, в том числе малоимущие семьи, пожилые граждане, инвалиды, ветераны, те, кто подвергся воздействию радиации.

Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, главные итоги года в сфере социальной защиты населения сегодня, 21 февраля, подвели на коллегии ведомства. Заседание прошло под руководством замгубернатора по социальной политике Александра Карпова. В работе коллегии приняли участие руководители всех учреждений соцзащиты и социального обслуживания, органов опеки, заместители глав по социальным вопросам, а также члены общественного совета при ведомстве.

Как доложила начальник главного управления социальной защиты населения Вера Демина, сегодня на социальном обслуживании находится более 10,5 тысяч семей, что значительно выше показателей 2016 года. Им оказывают педагогическую, психологическую, юридическую и медицинскую помощь. С этого года появилась новая мера соцподдержки – ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первенца в размере прожиточного минимума на ребенка, это 10217 рублей. Сегодня за ней уже обратилась 51 семья. Стартовал национальный проект «Десятилетие детства», который является продолжением государственной политики оказания помощи семьям.

Практически во всех комплексных центрах работают детские социально-досуговые комнаты, семейные гостиные, специальные клубы для проявления родителями и детьми своих творческих способностей. На социальном обслуживании находится и 2,5 тыс. семей, воспитывающих детей-инвалидов, что на 16% выше уровня предыдущего года. Созданы все условия для оказания им ранней помощи.

«По итогам года отмечается уменьшение общего числа детей-сирот, родителей, лишенных родительских прав, рост доли детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях граждан», – сказала Вера Демина.

В прошлом году свои жилищные условия улучшили 29 ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня стоят на учете 26 человек этой льготной категории. Всего с 2008 года новое жилье получили более 5600 участников и инвалидов войны, вдов погибших. В этом году начнется реализация поручения Президента о проведении капитального ремонта жилых помещений инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, не имеющим оснований для обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета.

В рамках программы «Доступная среда для инвалидов» в прошлом году был адаптирован 71 приоритетный объект в сферах соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, занятости населения. На базе курганского отделения Всероссийского общества глухих создан диспетчерский центр – люди с нарушениями слуха круглосуточно могут получать экстренную и консультативную помощь, вызвать специалистов на дом.

Среди итогов – открытие геронто-психиатрического отделения в Далматовском доме-интернате, идет ремонт в Галишевском психо-неврологическом интернате на 100 мест. Дополнительно открыты палаты в Катайском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Появились новые социальные технологии помощи гражданам, страдающим психическими расстройствами, – такие, как «Ты не один», «Социум», телефонная служба «Психологическая терапия». Продолжают работу «Школы безопасности для пожилых людей и инвалидов», социальное такси, помощь и реабилитацию оказывают выездные мобильные бригады специалистов. Для активного долголетия пожилых людей работают «университеты третьего возраста», в которых сегодня обучаются более 4,5 тысяч пенсионеров.

Социальным работникам активно помогают добровольцы. В регионе развивается «Серебряное волонтерство». Сегодня в Зауралье 153 добровольца-пенсионера, которые помогают полутора тысячам граждан. Родоначальником нового направления стал Катайский район, сегодня эта социальная технология «равный – равному» распространена в 15 районах области. Кстати, Президент России объявил 2018-й Годом добровольца (волонтера).

Говоря о главных задачах на этот год, Александр Карпов сказал: «Губернатором поставлена задача – обеспечить выполнение «майских» указов президента. Заместителям глав по социальным вопросам необходимо усилить организационную роль по работе с семьями, имеющими детей, каждая должна быть под пристальным вниманием. Нужно приложить все усилия, чтобы ребенок жил и воспитывался в семье, обратить особое внимание на качественную подготовку замещающих родителей, сопровождение таких семей всем социальным блоком. Директора приютов, детских домов должны нести персональную ответственность за жизнь и здоровье, обеспечение всех прав ребенка».

Работники социальной сферы, которые особенно проявили себя в исполнении своих профессиональных обязанностей, получили почетные грамоты министерства труда и социальной защиты РФ, правительства области и благодарственные письма губернатора.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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