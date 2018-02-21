В Курганской области стартовала спецоперация «Алкоголь»

На территории Курганской области стартовала комплексная оперативно-профилактическая операция «Алкоголь». За минувшие сутки сотрудниками полиции проведено 158 мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции из объектов торговли, в том числе из частного сектора, а также ее незаконной перевозки.

По данным пресс-службы курганского УМВД, в ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции выявлено 37 правонарушений, в том числе 15, связанных с незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами.

71-летний житель села Иковка Кетовского района осуществлял продажу алкоголя из своего дома. В ходе досмотра полицейские обнаружили и изъяли у гражданина 4 бутылки водки.

В этот же день сотрудники полиции в городе Шадринске выявили аналогичный факт. 32-летняя продавец кафе жительница города реализовывала алкоголь из своего автомобиля. При досмотре транспортного средства полицейские изъяли алкогольную продукцию без соответствующих документов.

За прошедшие сутки на территории Зауралья из незаконного оборота изъято более 700 литров алкогольной продукции: 20 литров этилового спирта, 100 литров головой алкогольной продукции, более 600 литров спиртосодержащей продукции домашней выработки.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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