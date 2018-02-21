Курганец зарубил топором отца своей девушки и отправился на 12 лет в колонию

Белозерским районным судом вынесен приговор в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По данным пресс-службы курганской прокуратуры, в судебном заседании установлено, что в мае 2017 года, на почве возникших неприязненных отношений, обвиняемый незаконно проник в дом потерпевшего, с дочерью которого он поддерживал близкие отношения, где нанес один удар топором по голове потерпевшего, который скончался на месте происшествия.

Поводом для конфликта послужили изобличающие осужденного свидетельские показания, который дал в суде потерпевший по ранее совершенному им преступлению. Приговором Белозерского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 139 УК РФ, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 21.02.18

Перед президентскими выборами зауральские силовики переходят на усиленный режим несения службы. / Служивый сиделец: на Урале военнослужащих приравняли к зэкам. / В Курганской области стартовала спецоперация «Алкоголь». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»