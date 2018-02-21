Курганские машиностроители представили аграриям инновационный супертрактор (ФОТО)

Конструкторы Зауральского машиностроительного завода представили курганским аграриям свою уникальную разработку – сельскохозяйственный трактор Т-240 с инновационной электромеханической трансмиссией.

Как сообщает пресс-служба главы региона, презентация техники прошла сегодня, 21 февраля, в Курганской государственной сельскохозяйственной академии им Т.С. Мальцева перед совещанием «Технология производства масличных культур». Его провел первый замгубернатора Курганской области – директор регионального департамента АПК Сергей Пугин.

Трактор может выполнять не только сельхозработы, но и другие виды работ. Электромеханическая трансмиссия позволяет сокращать расходы на топливо и повышает ресурс эксплуатации машины. Пока это опытный образец, однако, разработчики планируют вывести его на испытания, а затем и на массовое производство. Сергей Пугин отметил, что в России аналогов такому трактору нет.

«Данный трактор разработан на основе пожеланий сельхозтоваропроизводителей, фактически занимает свою собственную нишу. Он предназначен для хозяйств, чья площадь не превышает 10 тысяч гектаров и не опускается ниже 500 гектаров. То есть, он для начинающих хозяйств и для крупных фермерских хозяйств. Электромеханическая трансмиссия трактора позволяет существенно сэкономить на техническом обслуживании, на горюче-смазочных материалах, а в перспективе – и на себестоимости продукции растениеводства. Очень хотелось бы максимально быстро пройти испытания и выйти на серийное производство. Уже понятно, что он вызывает интерес у аграриев не только нашего региона, но и всей России», – подчеркнул Сергей Пугин.

После презентации техники аграрии региона обсудили диверсификацию посевов в Курганской области, то есть – увеличение площадей, засеянных не традиционными для Зауралья зерновыми и зернобобовыми культурами, а более рентабельными – масличными. В этом году в регионе на 34 тысячи гектаров планируют увеличить посевную площадь масличных культур, всего же ими будет засеяно 117 тысяч гектаров. В этой сфере среди муниципалитетов лидирует Целинный район, хороший прирост отметили и в Кетовском районе.

Сергей Пугин акцентировал внимание на том, что сейчас ситуация на рынке масличных культур благоприятна: «Увеличение площадей, засеянных масличными культурами, как в стране в целом, так и в Курганской области в частности, говорит о том, что диверсификация уже идет. В текущем году практически каждое муниципальное образование планирует существенно увеличить площади под масличные. Изменение структуры севооборота и введение таких культур позволит решить проблему экономической стабильности хозяйств. Эта наша общая задача, над которой придется работать».

Участники совещания поделились опытом выращивания масличных культур, в частности, рассказали об особенностях производства, борьбы с вредителями и об использовании агротехники.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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