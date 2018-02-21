Курганский экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 19 процентов

В 2017 году Курганская область увеличила экспорт в страны дальнего зарубежья на 19% по сравнению с 2016 г. В Арабские Эмираты – в два раза, Афганистан – в четыре раза, а также в Индию. Что касается стран ближнего зарубежья, то в Республику Беларусь экспорт вырос на 46%, в Республику Казахстан – на 55%, в Республику Узбекистан – в 1,4 раза.

По информации пресс-службы главы Зауралья, в структуре экспорта Курганской области преобладал «несырьевой экспорт». Это машиностроительная и фармацевтическая продукция, металлоизделия и металлоконструкции, продовольственные товары. Их доля в объеме экспорта составляет более 70%. Об этом говорилось в ходе Экспортного совета, который прошел под руководством первого заместителя Губернатора Виктора Сухнева 21 февраля.

Открывая его, он напомнил о том, что в мае 2017 года проектным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт» одобрен Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности. Курганская области выступила в качестве «пилота» по внедрению Регионального экспортного стандарта. «Пилотами» определены 22 региона Российской Федерации.

Более подробно о реализации Регионального экспертного стандарта собравшихся проинформировал заместитель директора Департамента экономического развития Сергей Токарев. Он сообщил о том, что в рамках этой деятельности создан сам Экспортный совет, подготовлен раздел «Экспортная стратегия» в проект Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года, действует специальный раздел на инвестиционном портале, подготовлен реестр экспортеров региона, включающий 27 крупных предприятий и организаций Курганской области.

Также на заседании Экспортного совета выступили представители организаций инфраструктуры поддержки экспорта.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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