Курганская учительница Юлия Козак стала призером конкурса «Наставник»

Замгубернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов поздравил с успешным участием в окружном конкурсе лучших практик наставничества по Уральскому федеральному округе преподавателя Шумихинского аграрно-строительного колледжа Юлию Казак. Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, Карпов на заседании коллегии департамента образования и науки 21 февраля вручил Юлии Козак диплом бронзового призера в номинации «Наставничество в социальной сфере».

Зауральский педагог представила на конкурс практические наработки своего проекта «Компьютер для всех поколений», который направлен на обеспечение доступности интернет-среды для пожилых людей, личностное развитие маломобильных групп населения, удовлетворения их потребности в общении и продление продуктивного долголетия, улучшение качества жизни. Итоги конкурса провели на окружном форуме «Наставник». Он прошел 20 февраля в Екатеринбурге.

В работе форума «Наставник» приняли участие более 300 специалистов из всех регионов Уральского федерального округа. Представители промышленности, бизнеса, федеральных и региональных органов власти, студенты из ведущих высших учебных заведений, колледжей и техникумов поделились опытом, рассказали о своих наработках, обсудили тему подготовки участников движения WorldSkills. Помимо дискуссий и работы круглых столов, были организованы мастер-классы и презентации. Лучшие практики наставничества оценивались в пяти номинациях, касающихся организации этой работы на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, социальной сфере, образовании и кружковом движении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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