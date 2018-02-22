Память первого курганского прокурора почтили открытием мемориальной доски

Первый замгубернатора Виктор Сухнев сегодня, 22 февраля, принял участие в открытии мемориальной доски в честь первого прокурора Курганской области – Ивана Федоровича Скороходова. Торжественное мероприятие открыл прокурор региона Игорь Ткачев, в нем также приняли участие председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, сотрудники надзорного ведомства, ветераны службы. Мемориальная доска появилась в Кургане на здании прокуратуры области.

Иван Федорович Скороходов возглавил надзорное ведомство в год образования Курганской области – в 1943 и проработал в нем до 1945-го. Как отметил в ходе торжественного мероприятия Игорь Ткачев, первый прокурор региона – кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. Он возглавил ведомство в трудные военные и послевоенные годы. Тогда прокуратура осуществляла надзор за обеспечением продовольствием фронта и тыла, размещением эвакуированных, трудовой дисциплиной на военных заводах.

Отметим, в этом году прокуратура региона отмечает свое 75-летие. Она была учреждена Приказом Генерального прокурора СССР от 11 февраля 1943 года в связи с образованием Курганской области.

Участники торжественного мероприятия возложили цветы к мемориальной доске первому прокурору области – Ивану Федоровичу Скороходову.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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