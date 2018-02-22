День защитника отечества отметят в Зауралье, митингами, выставками, спектаклями и соревнованиями

В Курганской области проходят мероприятия, посвященные Дню защитника отечества и 100-летию создания рабоче-крестьянской красной армии.

По информации пресс-службы курганского губернатора, одним из ключевых мероприятий 23 февраля станет митинг, который состоится в Кургане на площади у стелы Героев Советского Союза, мемориала Славы и Вечного огня. Всех жителей областного центра приглашают принять в нем участие, начало – в 10-00.

Также культурные и спортивные мероприятия пройдут во всех районах области. В Кургане краеведческий музей 24-25 февраля пройдет на свои выставки «На страже границ», «Зауралье родное мое», а 24 февраля состоится праздничная программа «Защитникам Отечества, виват!». А в Курганском областном культурно-выставочном центре все желающие смогут поучаствовать в программе «Большая семейная русская вечерка». В Курганском государственном театре драмы пройдут спектакли.

В спортивной повестке 23-24 февраля соревнования по волейболу среди женщин в зачет ХХI областных сельских спортивных игр «Золотой колос», которые проведут в КГСХА им. Т.С. Мальцева состоятся, начало в 10-00. 23 февраля в 11-00 начнется Областной шахматный турнир по блицу в г. Кургане в ДЮСШ №2, вход свободный. Также пройдут и другие спортивные соревнования.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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