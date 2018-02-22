Курганская гордума скорректировала бюджет на 2018-2020 годы: доходы увеличили на 183,3 миллиона

Курганская городская Дума на очередном своем заседании внесла коррективы в бюджет города на текущий год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает пресс-служба курганской мэрии.

Как пояснил директор департамента финансов и имущества Администрации города Кургана Игорь Зворыгин, доходная часть бюджета увеличена на 183,3 млн. за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. В их числе – субвенции на реализацию госстандартов дошкольного и общего образования, а также субсидии на финансирование работ по строительству детского сада-яслей на бульваре Солнечном. Поскольку эти средства целевые они соответственно будут показаны в расходной части бюджета.

Кроме того, по обращениям главных распорядителей бюджетных средств произведено распределение резерва городской казны, скорректирована расходная часть бюджета. Изменения, которые одобрили депутаты, позволят обеспечить проведение мероприятий по программам стимулирования жилищного строительства и благоустройства, а также направить средства на строительство автодороги по ул. Б.– Петрова.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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