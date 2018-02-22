Курганских полицейских на Северном Кавказе наградили благодарностями, грамотами и очередными званиями

Начальник УМВД России по Курганской области Олег Ильиных совершил рабочую поездку на Северный Кавказ, где в настоящее время находятся в полугодовой служебной командировке сотрудники зауральской полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области, генерал-майор полиции Олег Ильиных проверил условия несения службы личным составом и поздравил сотрудников с предстоящим Днем защитника Отечества.

За активное участие в обеспечении общественного порядка, выполнение особо сложных и важных заданий 16 полицейских поощрены благодарностями и почетными грамотами. Еще восьми присвоены очередные специальные звания.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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