Приоритеты курганского ЖКХ: ремонт многоквартирных домов, готовность жилфонда к зиме, утилизация отходов

На очередном заседании Курганской городской думы были озвучены итоги работы постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству за 2017 год и о планах на текущий год.

По информации пресс-службы курганской городской управы, о деятельности парламентского объединения доложил председатель комиссии Александр Емелин.

Он отметил, что работа комиссии, в состав которой входят 10 депутатов, осуществлялась в соответствии с планами на 2017 год. За этот период было проведено 23 заседания, в том числе 13 – совместно с другими комиссиями Курганской городской думы. Всего было рассмотрено 62 вопроса, 33 решения были вынесены на заседание городского парламента.

Наиболее значимыми правовыми документами, которые рассмотрела комиссия, Александр Сергеевич назвал решение городской Думы «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Кургана на период до 2028 года» и внесение изменений и дополнений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города.

«В центре внимания депутатов комиссии, прежде всего, находились вопросы, регламентирующие деятельность жилищно-коммунального хозяйства», – подчеркнул Александр Емелин.

В частности, уточнялось, что народные избранники рассмотрели вопросы о контроле за использованием газобаллонных установок в многоквартирных домах и планах по переводу данных домов на централизованное газоснабжение; о работе водоразборных колонок на территории города Кургана; об организации установки и порядке регистрации приборов учета в многоквартирных домах города Кургана. На заседаниях комиссии также заслушивалась информация о результатах проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году на территории города Кургана и планах на 2017 год; о планах развития электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения на территории города Кургана и другие вопросы.

– Комиссией проделана большая работа. Задачи и планы, поставленные на 2017 год, выполнены. В 2018 году постоянная депутатская комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству Курганской городской Думы продолжит работу по дальнейшему исполнению приоритетных направлений, имеющих особую значимость для жизнедеятельности города, – отметил парламентарий.

В числе важных задач были названы вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов города Кургана, готовности жилищного фонда и учреждений социальной сферы к осенне-зимнему периоду, участия муниципального образования в формировании системы обращения с отходами.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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