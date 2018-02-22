За тройное убийство курганский коммерсант получил пожизненный срок

Собранные следственными доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего жителя Курганской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти двум и более лицам), ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч.3 ст.158 УК РФ (кража) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).

Как сообщает пресс-служба курганского СУ СКР, следствием и судом было установлено, что в апреле 2017 года обвиняемый приехал к дому ранее знакомого мужчины, проживавшему в городе Петухово Курганской области, в целях приобретения табачных изделий для дальнейшей реализации, и совместно с хозяином загрузил в свой автомобиль более 1000 блоков сигарет. В последствии между мужчинами произошла ссора из-за разногласий в вопросах финансовых расчетов, в ходе которой обвиняемый, используя имеющееся при себе огнестрельное оружие, произвел не менее 3-х выстрелов в голову потерпевшего, от чего последний скончался на месте происшествия. Далее обвиняемый, вооружившись неустановленным следствием колюще-режущим предметом, совершил убийство тёщи потерпевшего, после чего незаконно проник в его дом и совершил убийство его супруги. Похитив чужое имущество, с места происшествия мужчина на своем автомобиле скрылся.

Совершение указанного, особо дерзкого преступления вызвало повышенный общественный резонанс в Курганской области.

Благодаря грамотно спланированной кропотливой работе следователей регионального следственного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками оперативных служб, в короткий срок была воссоздана возможная картина произошедшего, определен круг лиц, которые могли быть причастны к совершению преступления.

Итогом совместной работы стало установление личности подозреваемого. В течение короткого времени он был задержан на территории соседней области и под тяжестью предъявленных улик был вынужден признаться в совершении особо тяжкого преступления, в том числе подробно рассказал и продемонстрировал на месте обстоятельства убийства семьи, а также места сокрытия орудий преступления.

Всего по уголовному делу было проведено свыше 30 различного рода экспертиз и исследований, в том числе генетические, дактилоскопические, баллистические, трасологические, товароведческие и другие. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым.

Приговором Курганского областного суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании с осужденного материального и морального вреда.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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