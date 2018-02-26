В Шадринске открыли памятник сотрудникам, которые погибли при исполнении служебного долга

На территории ОМВД России по городу Шадринску прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию памятника сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.
Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, на открытии памятника присутствовали первый заместитель главы администрации города Шадринска Виктор Ермишкин, Председатель Шадринской городской Думы Анатолий Черных, Епископ Шадринский и Далматовский Владимир, приглашенные гости и ветераны МВД, руководство и личный состав ОМВД России по городу Шадринску.
Собравшиеся почтили память погибших сотрудников минутой молчания и возложили цветы к памятнику. В этот день присутствующие вспоминали сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей: Александра Малафеева, погибшего 02 июля 2008 года в Республике Ингушетия, и Александра Тимашева, погибшего 26 мая 2001 года в Чеченской Республике.
Курган, служба информации РИА «Новый День»
Курган. Другие новости 26.02.18
Главного зауральского налоговика Рыжука взяли под стражу. / За тройное убийство курганский коммерсант получил пожизненный срок. / Приоритеты курганского ЖКХ: ремонт многоквартирных домов, готовность жилфонда к зиме, утилизация отходов. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»