Сельским педагогам Зауралья увеличили выплату компенсаций за коммуналку

Размер ежемесячной компенсации расходов за коммунальные услуги педагогам, проживающим в сельской местности, со второго квартала этого года по поручению губернатора Алексея Кокорина будет увеличен на 20%.

По данным пресс-службы курганского губернатора, соответствующие изменения в закон «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области» внесены на заседании Правительства региона 26 февраля.

Отметим, что в настоящее время размер ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения на одного получателя составляет 1200 рублей. После принятия изменений в закон она составит 1440 рублей. Из областного бюджета на эти цели будет дополнительно выделено 29,4 млн рублей.

Изменения в закон вносятся в целях совершенствования социальных льгот и гарантий проживающим и работающим в сельской местности педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям государственных и муниципальных образовательных организаций.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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