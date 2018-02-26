Курганские гаишники поймали 90 нетрезвых водителей

В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и стабилизации дорожно-транспортной обстановки в минувшие выходные на территории области прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, к участию в мероприятии привлечено 197 сотрудников полиции. В рамках осуществления массовых проверок задержаны 22 водителя, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Полицейскими пресечено 13 фактов управления транспортными средствами гражданами, не имеющими на это права. За грубые нарушения Правил дорожного движения 11 единиц транспорта поставлены на специализированные стоянки.

Кроме того, за прошедшую неделю на территории Курганской области зарегистрировано 299 преступлений, в том числе совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения – 14. 163 преступления раскрыто по горячим следам.

Зарегистрировано 3 грабежа, 69 краж, 28 фактов мошенничества, 3 угона транспорта.

5916 жителей Зауралья нарушили административное законодательство, из них за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах привлечено к ответственности 113 граждан, за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 908.

Зарегистрировано 38 фактов незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Зарегистрировано 5 ДТП, в которых 7 человек пострадали.

За отчетный период нарядами дорожно-патрульной службы ГИБДД в отношении водителей составлено 6406 протоколов об административных правонарушениях, из которых за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – 90.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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