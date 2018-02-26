Малоимущим семьям Зауралья будут ежемесячно доплачивать по 10127 рублей за третьего ребенка

Правительство Курганской области сегодня, 26 февраля, утвердило Соглашение с министерством труда и социальной защиты РФ о софинансировании расходов на ежемесячную денежную выплату для многодетных малоимущих семей при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей.

По информации пресс-службу губернатора Курганской области, ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Курганской области, – это 10127 рублей. В 2018 году общий объем средств на предоставление этой меры социальной поддержки составит 868,6 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Отметим, в прошлом году этой мерой социальной поддержки воспользовались более 10 тысяч граждан.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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