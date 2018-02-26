Спасатели подвели итоги четвертого этапа акции «Безопасный лед»

В Зауралье завершился четвертый этап межведомственной акции «Безопасный лед», проводимый с 19 по 25 февраля, сообщает пресс-служба курганского МЧС.

Подводя итоги акции, сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области отмечают, что благодаря комплексу масштабных превентивных мероприятий, проведенному совместно с представителями органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации, при содействии органов правопорядка в данный период удалось избежать происшествий и гибели людей на водоемах Курганской области.

К участию в акции ежедневно привлекались сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов, государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), сотрудники полиции, представители администраций районов, старосты населенных пунктов и волонтеры.

За время акции «Безопасный лед» с населением проведено более 400 профилактических бесед, вручено более 1 000 памяток по мерам безопасности на водных объектах.

В детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях с детьми и обслуживающим персоналом по мерам безопасности на воде и оказанию помощи, терпящим бедствие при провале под лед, проведено более 3 000 бесед и обучающих мероприятий, мастер-классов, флешмобов и викторин. Инструктажи по мерам безопасности при выходе на неокрепший ледовый покров водоемов в зимний период проведены также на базах отдыха Курганской области.

В ходе акции выявлено 9 правонарушений, зачинщики которых были привлечены к административной ответственности.

Особое внимание 170 патрульных групп, задействованных в акции, было уделено местам возможного выхода, а также несанкционированного выезда на лед. Во время рейдов таких мест на территории региона было выявлено более 130. Все они взяты на особый контроль сотрудниками ГИМС (данные места перекрыты, выставлены запрещающие знаки).

Главное управление МЧС России по Курганской области предупреждает: несмотря на то, что в настоящее время толщина льда вполне позволяет находиться на нем рыбакам, не стоит пренебрегать правилами безопасности и рисковать жизнью ради хорошего улова, ведь перепады температур и активное солнышко меняет его толщину буквально за несколько часов. Уже через пару недель начнется таяние льда и изменение его структуры, лед будет становиться рыхлым, а это значит, смертельно опасным. Потому важно помнить, что выход на лед в период увеличения температуры воздуха особенно опасен, а выезд транспорта на поверхность замерзших водоемов категорически запрещен даже в самые суровые морозы. Родителям стоит обратить внимание на организацию досуга своих детей, а также объяснить, что скользкий берег и замерзшее русло рек и озер не место для игр.

В случае возникновения происшествий необходимо позвонить по телефону 01, 101 или 112.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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