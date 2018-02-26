Федеральный бюджет выделил деньги на модернизацию зауральских ДК и школ искусств в деревнях

Субсидию на сумму более 48 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов направят на создание и модернизацию культурно-досуговых центров в селах и деревнях, на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств в Курганской области.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, сегодня, 26 февраля, на заседании регионального правительства утвердили порядок предоставления и расходования субсидии.

Она поступила в регион на условиях софинансирования. Большая часть – 45,113 миллионов рублей – это средства федерального бюджета, 3 миллиона 397 тысяч рублей – средства областного бюджета.

Органы местного самоуправления могут предоставить в управление культуры Курганской области заявки на получение части субсидии. Подать их можно до 5 марта, а не до 19 мая, как было ранее. В региональном управлении культуры отметили: такое решение принято для своевременного и полного использования средств федерального бюджета.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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