Курганские власти заключили соглашение о сотрудничестве с РКЗ: будут продвигать чтение в области

Правительство Курганской области утвердило соглашение о сотрудничестве с Российским книжным союзом.

По информации пресс-службы главы Зауралья, документ разработан для продвижения чтения в регионе. Он был принят на заседании высшего органа исполнительной власти региона под председательством губернатора Алексея Кокорина.

В рамках соглашения Зауралье и Российский книжный союз планируют обмениваться информацией по различным вопросам, проводить консультации, рабочие встречи и обсуждать общие проблемы, а также организовывать совместные мероприятия для развития книжной индустрии, укрепления авторитета книги, сохранения культуры народов России и т.д.

Отметим, что соглашение является организационным документом, устанавливающим основные направления и общие условия сотрудничества, и действует на протяжении года с последующей пролонгацией.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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