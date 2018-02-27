В зауральской столице поймали двух «синтетических» наркоторговцев

На улице Красина в Кургане сотрудниками правления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области были задержаны два молодых человека, у которых в ходе личного досмотра и при обследовании близлежащей территории было обнаружено и изъято пять полимерных пакетиков общей массой около девяти граммов сильнодействующего наркотического средства синтетического происхождения.

Как сообщает пресс-служба курганского УМВД, в ходе обыска по месту жительства молодых людей полицейские обнаружили целый ряд вещественных доказательств противоправной деятельности. Следствием также установлено, что наркотики граждане хранили с целью дальнейшего сбыта.

По данному факту УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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