Зауральский кабмин утвердил состав потребкорзины до 2020 года

Состав потребительской корзины в Курганской области останется прежним до 2020 года. Об этом сообщил заместитель губернатора – директор департамента экономического развития Сергей Чебыкин на заседании правительства области, которое прошло под руководством Губернатора Алексея Кокорина.

По данным пресс-службы главы области, региональная потребительская корзина включает в себя основной набор, необходимый для сохранения здоровья человека и поддержания его жизнедеятельности. Это 11 групп продуктов питания, непродовольственные товары и услуги соотнесены со стоимостью продуктов питания 50% и 50% соответственно.

Отметим, что потребительская корзина лежит в основе расчета величины прожиточного минимума, который устанавливается ежеквартально по ценам предоставленным Свердловскстатом.

В ближайшее время проект изменений закона о потребительской корзине будет направлен в Курганскую областную Думу. Это сделано в связи с тем, что предыдущая потребительская корзина утверждена до 28 марта 2018 года.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 27.02.18

В зауральской столице поймали двух «синтетических» наркоторговцев. / Курганские власти заключили соглашение о сотрудничестве с РКЗ: будут продвигать чтение в области. / Федеральный бюджет выделил деньги на модернизацию зауральских ДК и школ искусств в деревнях. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»