«Черный» курганский лесоруб напилил на 400 тысяч рублей ущерба и на срок до 7 лет

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Притобольный» от работников Петуховского лесничества Курганской области поступило сообщение о незаконной рубке леса неподалеку от деревни Новое Лебяжье.

По информации пресс-службы регионального УМВД, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили 44 спила деревьев разных пород общим объемом более 30 кубометров. Материальный ущерб от противоправных действий составил около 400 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний неработающий житель Петуховского района. Злоумышленник был задержан по месту жительства. Незаконно заготовленный лес, распиленный на бревна, был изъят со двора частного дома задержанного.По данному факту следователем отделения полиции «Звериноголовское» межмуниципального отдела МВД России «Притобольный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемого мера пресечения избирается.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 27.02.18

Зауральский кабмин утвердил состав потребкорзины до 2020 года. / В зауральской столице поймали двух «синтетических» наркоторговцев. / Курганские власти заключили соглашение о сотрудничестве с РКЗ: будут продвигать чтение в области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»