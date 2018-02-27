Спасательный турнир для школьников провели в Зауралье

В спортивном мероприятии, организатором которого выступил 1 отряд федеральной противопожарной службы, приняли участие кадеты среднего и старшего звена курганской школы № 42, сообщает пресс-служба курганского МЧС.

По данным ведомства, в Год культуры безопасности пожарные организовали для детско-юношеского движения школы мероприятие нестандартного формата – спасательный турнир.

В рамках праздника прошли соревнования с элементами ведомственных видов спорта, аварийно-спасательных работ и отработке спасательных навыков. Школьники и кадеты состязались в беге в противогазах с препятствиями, сборке-разборке автомата Калашникова, вязке двойной спасательной петли, транспортировке пострадавшего, надевании боевой одежды, проходили «заболоченный» участок, выполняли силовые упражнения, извлекали из-под условного завала пострадавшего.

«Каждый конкурс, этап был тщательно продуман, чтобы участники, проходя его, приобрели макимум полезных навыков, закрепили знания по оказанию помощи и пропаганде спасательного дела», – отметил советник председателя движения «Школа безопасности» Андрей Поталицин.

По результатам соревнований победителем стала команда 11К класса, наиболее успешно и правильно прошедшая все испытания. Призеры были награждены грамотами и сладкими призами.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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