В Зауралье объявили конкурс президентских грантов

Общественные организации Курганской области, реализующие социально значимые проекты, могут принять участие в первом в 2018 году конкурсе президентских грантов, сообщает пресс-служба главы региона.

По информации управления по социальной политике правительства региона, в этом году конкурс проходит по 13 направлениям, касающимся развития гражданского общества, экологии, просвещения, поддержки семейных ценностей, здорового образа жизни, талантов и др. Общий объем федерального финансирования, которое будет распределено между победителями первого конкурса, составляет 8 млрд рублей. Итоги объявят 1 июня.

Напомним, что в прошлом году победителями двух конкурсов президентских грантов от Курганской области признаны 14 организаций. Общая сумма средств, которая была им выделена на реализацию социальных проектов, составила около 20 млн рублей.

Порядок проведения конкурса в 2018 году, требования к участникам и критерии оценки проектов определены положением, которое размещено на сайте Фонда Президентских грантов: президентскиегранты.рф. Здесь же можно подать заявку на участие. Документы предоставляются исключительно в виде электронных копий, а отчётность организациями-победителями сдается в электронной форме. Это значительно упрощает доступ организаций, работающих в сельской местности, к участию в конкурсе. Кроме того, на главной странице сайта размещен видеокурс, в котором подробно разъясняется, что необходимо сделать для увеличения шансов на победу.

Отметим, что в рамках исполнения поручений президента РФ значительная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций оказывается и правительством Курганской области. В регионе действует специальная государственная программа. Из областного бюджета на грантовую поддержку НКО в 2017 году направлено 3,6 млн рублей. С 2018 по 2020 годы на эти цели из регионального бюджета планируется выделить более 9 млн рублей. Помимо этого, управление по социальной политике правительства региона консультирует представителей зауральских НКО по участию в конкурсах на получение субсидий различных уровней.

Конкурс проходит с 19 февраля по 26 марта. Консультации по вопросам участия в конкурсе президентских грантов можно получить по телефону: (3522) 429-047 или адресу электронной почты: khlebnikov_in@kurganobl.ru (контактное лицо: и.о. заместителя начальника управления по социальной политике правительства Курганской области – начальника отдела социальной сферы Хлебников Иван Николаевич).

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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