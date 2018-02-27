Курганец зарезал собутыльника, сам вызвал скорую, но медики помочь не смогли

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», по факту обнаружения тела мужчины, 1974 г. р. с признаками насильственной смерти в частном доме в городе Шумиха Курганской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.91 УПК РФ задержан 54-летний местный житель.

По версии следствия, 23.02.2018 в дневное время мужчины распивали спиртное в доме у подозреваемого. После произошедшего словесного конфликта хозяин дома нанес взятым на месте кухонным ножом один удар в область грудной клетки потерпевшего. Несмотря на то, что подозреваемый самостоятельно вызвал сотрудников скорой помощи, смерть гостя наступила на месте происшествия спустя непродолжительный промежуток времени.

К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, судимости за совершение которых в установленном законом порядке погашены. Расследование продолжается.

Шумиха, служба информации РИА «Новый День»

Шумиха. Другие новости 27.02.18

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