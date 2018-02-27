российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 февраля 2018, 15:52 мск

Курган

Темы дня, Новости дня

Курганец зарезал собутыльника, сам вызвал скорую, но медики помочь не смогли

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», по факту обнаружения тела мужчины, 1974 г. р. с признаками насильственной смерти в частном доме в городе Шумиха Курганской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.91 УПК РФ задержан 54-летний местный житель.

По версии следствия, 23.02.2018 в дневное время мужчины распивали спиртное в доме у подозреваемого. После произошедшего словесного конфликта хозяин дома нанес взятым на месте кухонным ножом один удар в область грудной клетки потерпевшего. Несмотря на то, что подозреваемый самостоятельно вызвал сотрудников скорой помощи, смерть гостя наступила на месте происшествия спустя непродолжительный промежуток времени.

К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, судимости за совершение которых в установленном законом порядке погашены. Расследование продолжается.

Шумиха, служба информации РИА «Новый День»

Шумиха. Другие новости 27.02.18

В Зауралье объявили конкурс президентских грантов. / Спасательный турнир для школьников провели в Зауралье. / «Черный» курганский лесоруб напилил на 400 тысяч рублей ущерба и на срок до 7 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Курган, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров