Алексей Журавлев избран главой Частоозерского района

Сегодня, 27 февраля, состоялось открытое заседание Частоозерской районной думы, в ходе которого прошла процедура избрания главы муниципального образования. Им стал Алексей Журавлев.

По информации пресс-службы курганского губернатора, выборы прошли в соответствии с федеральным и региональным законодательством: глава района был избран депутатами районной Думы по результатам конкурса. В составе конкурсной комиссии – представители Правительства области и муниципального образования. В конкурсе приняли участие два кандидата: директор по строительству ООО «Рубикон» Алексей Журавлев и ведущий специалист отдела строительства и архитектуры администрации района Павел Шнырев. Они представили свои программы первоочередных мероприятий социально-экономического развития района. Затем комиссия оценила их профессиональную компетентность.

В ходе заседания Частоозерской районной Думы, в котором приняли участие представители муниципальных образований района, общественности, состоялось представление кандидатов и их программ. Затем прошла процедура тайного голосования. Кандидатуру Алексея Журавлева поддержали 12 из 14 депутатов Частоозерской районной Думы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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