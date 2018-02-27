Житель Шатрово попытался зарезать своего спящего 20-летнего сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), по факту причинения колото-резаного ранения грудной клетки молодому человеку, 1998 г.р. в селе Шатрово Шатровского района Курганской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области, по подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст.91 УПК РФ задержан 42-летний житель села.

По версии следствия, 21 февраля 2018 года между отцом и сыном произошел словесный конфликт, после чего в ночь на 22 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее двух ударов ножом спящему на диване сыну в область грудной клетки и верхних конечностей. Однако преступление не было доведено до конца, так как подозреваемому помешала его дочь, услышавшая крики брата, кроме того, последнему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

К настоящему времени мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также за причинение побоев сыну. Расследование продолжается.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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