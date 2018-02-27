Зауральские моногорода будут развиваться с акцентом на бизнес, городскую среду, улучшение инвестклимата и социальной инфраструктуры

Четыре курганских моногорода представили планы по развитию своих муниципальных образований на 2018-2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Обсуждение планов прошло на совместном заседании рабочей группы программы «Комплексное развитие моногородов Курганской области» и Управляющих Советов моногородов рабочего поселка Варгаши, ггородов Далматово, Катайска и Петухово под руководством заместителя губернатора – директора департамента экономического развития Сергея Чебыкина 26 февраля.

«Основные направления на ближайшие три года – это поддержка малого и среднего предпринимательства, формирование комфортной городской среды и благоприятного инвестиционного климата, создание социальной инфраструктуры», – сказал Сергей Чебыкин.

Основные целевые показатели – это создание новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием и объем привлеченных инвестиций. Всего за три года по итогам реализации программ моногородов ожидается создание 1 400 рабочих мест и привлечение четырех миллиардов рублей при условии получения статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) моногородами. Напомним, в этом случае будут предоставлены налоговые льготы: по налогу на прибыль, во внебюджетные фонды вместо 30 % будут отчисления в размере 7,6%, а также по налогу на имущество. Присваивает статус ТОСЭР правительство Российской Федерации.

Также определено оказание не менее 30 субъектам малого и среднего предпринимательства финансово-кредитной поддержки. Именно на малый бизнес возлагают надежды по созданию новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием. Сегодня предложен широкий спектр форм содействия предпринимателям, такие как лизинг, микрозаймы, услуги областного гарантийного фонда и другие.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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