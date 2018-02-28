Приемная для сирот вновь открывает свою работу в Кургане

В главном управлении социальной защиты населения продолжает работать детская приемная – консультативная и практическая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, а также их законным представителям.

Как сообщает пресс-служба главы области, очередные консультации специалистов пройдут завтра, 1 марта, с 13:00 до 17:00 часов.

Принимать граждан и отвечать на звонки будут сотрудники отдела опеки и попечительства. Проконсультировать и помочь они смогут по обращениям, касающимся этой сферы, в том числе по жилищным вопросам детей-сирот: помощь в сборе документов для включения в список нуждающихся, определения очередности и др.

График работы детской приемной в Кургане: 1-й и 3-й четверг каждого месяца. Личный прием проводится по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 39, кабинет 41. Телефоны для обращений в Кургане: (3522) 44-14-05, 44-14-15.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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