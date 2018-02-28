В пожарах погибли два зауральца: идет следствие

Накануне 27 февраля 2018 года в утреннее время произошло возгорание в одном из жилых домов в д. Кабанье Варгашинского района. После тушения пожара без признаков насильственной смерти обнаружено тело 33-летнего хозяина дома.

По данным пресс-службы СУ СКР по Курганской области, Еще один пожар, унесший жизнь мужчины, 1959 г.р., произошел в селе Каясан Щучанского района Зауралья.

На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы. Следователями СКР по Курганской области проведены тщательные осмотры мест происшествий, назначены пожарно-технические судебные экспертизы; судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, опрошены очевидцы, а также проводятся иные необходимые мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки следственными органами СКР по Курганской области будет принято законное решение.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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