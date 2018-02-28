Зауральскую риелторшу оштрафовали по подозрению в отмывании преступных доходов и финансировании терроризма

В январе 2018 года на основании информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по УрФО прокуратурой Юргамышского района проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя Сухановой осуществляющей предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение.

В нарушение требований ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», постановления правительства РФ от 27.01.2014 № 58, постановления Правительства РФ от 06.08.2015 № 804, постановления Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 предприниматель не поставлена на учет в МРУ Росфинмониторинг по УФО, не предпринимаются меры по проверке клиентов в целях выявления лиц, в отношении которых должны применяться меры замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества, не представлялись сведения о результатах таких проверок в Росфинмониторинг, не прошла обучение.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении риелтора возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков.

По результатам его рассмотрения Межрегиональное управление Росфин-мониторинга по Уральскому федеральному округу привлекло предпринимателя за повторное нарушение закона к административной ответственности в виде штрафа в сумме 50 000 рублей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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