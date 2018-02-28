Шатровского лесничего поймали на крупной взятке

Прокурор Шатровского района утвердил обвинительное заключение в отношении 51-летнего участкового лесничего Дальне-Кубасовского участкового лесничества. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по версии следствия, в июле 2017 года участковый лесничий, зная, что в соответствии с проектом освоения лесов на лесном участке, переданном в аренду ООО «ПКФ «Лес», в делянах, расположенных на территории Шатровского района Курганской области на 2017 год запланированы рубки ухода за лесом в виде прореживания, в нарушении правил, с целью дальнейшего получения денежных средств за вырубку качественной древесины, отобрал не подлежащие рубке деревья, относящиеся к категории лучших, и дал указание подчиненным сотрудникам об оформлении заключений и актов приемки выполненных работ.

После чего стал требовать от руководства ООО ПФК «Лес» денежные средства в сумме 64 тысячи рублей.

Учитывая, что участковый лесничий осуществлял непосредственный контроль за деятельностью ООО «ПКФ» «Лес» по пользованию, охране, защите и воспроизводству лесов на арендованном участке и, используя свое должностное положение, мог воспрепятствовать законной деятельности ООО «ПКФ» «Лес» руководство общества вынуждено было согласиться на незаконные требования.

При передаче денежных средств лесничий был задержан сотрудниками полиции. Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено прокурором в Шатровский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

Шатрово, служба информации РИА «Новый День»

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