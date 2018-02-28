Нарушитель государственной границы форсировал Уй и проник в Зауралье (ФОТО)

В результате пограничного сотрудничества с казахстанскими партнерами 24 февраля сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержан гражданин России, который незаконно пересек российско-казахстанскую границу, возвращаясь из Казахстана к постоянному месту жительства.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, в ходе проверки обстоятельств правонарушения было установлено, что навестив своих родственников в городе Костанай, мужчина решил вернуться в Курганскую область.

Добравшись на такси до приграничного населенного пункта Казахстана, он пешком проследовал на территорию Целинного района Курганской области, где в последующем был задержан пограничным нарядом. Государственную границу РФ нарушитель пересек вне установленных пунктов пропуска по льду через реку Уй. В ходе осмотра места происшествия в присутствии понятых нарушитель указал место пересечения границы.

Мотивом совершения правонарушения явились судебные обязательства финансового характера на территории Казахстана, за что выезд из страны российскому гражданину был не разрешен. По результатам проверки нарушитель привлечен к административной ответственности.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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